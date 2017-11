Kinda Home inaugura quarta loja no Xyami do Kilamba

A inauguração alia-se à comemoração do quarto aniversário da cadeia de lojas no nosso país e, como tal, haverá um passatempo nacional em que o presente será para o cliente.

Totalmente dedicada aos segmentos de mobiliário e decoração, com produtos que se diferenciam no mercado, a cadeia de lojas Kinda Home aposta, assim, na sua expansão e na satisfação dos cada vez mais exigentes clientes angolanos.

Com uma área total de 1.500 metros quadrados, os produtos possuem as mesmas características e qualidade a que o Kinda Home já habituou os seus clientes.

As lojas Kinda Home são um sucesso total e os clientes classificam-nas como ‘uma lufada de ar fresco’. Tem sido muito gratificante para o Kinda saber do feedback positivo dos seus cliente pelo facto de sentirem que existe uma resposta às suas necessidades para mobilar as suas casas. Este é um dos objectivos da marca: estar cada vez mais próximo dos angolanos e marcar o ritmo da moda e das novas tendências home decor, transformando cada casa em Angola num lar de sonho.

O Kinda Home surpreende quer pela modernidade, quer pela qualidade dos seus artigos, todos eles desenvolvidos por uma equipa de designers conceituados que leva sempre em conta os gostos, as necessidades e as exigências das famílias angolanas. Apresenta, no seu portefólio, mais de 6.000 artigos e propostas de decoração exclusivas para salas, quartos, cozinhas, casas de banho, escritórios, entre outras. Para facilitar a selecção de produtos ou oferecer ideias de decoração que melhor se adaptam a cada caso, o Kinda Home concebe ambientes que recriam cada uma das divisões da casa, oferecendo um conjunto de serviços complementares como serviços de entrega, de montagem, cartões de fidelização, cartões presente e listas de casamento.