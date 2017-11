1º “FESTIVAL JAZZ NO KUBICO/FUSION”

Um conceito original que provoca sensações e experiências únicas, e aposta na fusão de sonoridades, passando pelo Soul, Rap, House e Jazz.

O Jazz No Kubico/Fusion, promete ser uma emocionante entrada para a época festival do Natal e celebrará não só a música JAZZ como também as suas influências, e desta forma, capturará o ânimo e a intensidade emocional presente em ambos os lados das lentes.

O Jazz No Kubico/Fusion, pretende afirmar-se como uma aposta regular à promoção da música Afro-Americana, que é hoje património universal.

O objectivo é juntar os amantes e fazedores da arte , num clima descontraído e festivo.

A Comissão Organizadora da primeira edição do Festival Jazz No Kubico/Fusion, pôs à disposição do público angolano, um cartaz recheado de nomes destacados no planeta da música, tanto nacionais como internacionais. Dos músicos angolanos convidados destacam-se a cantora Ana Bela Aya, residente emLuanda, que recentemente foi a vencedora do “Grande Prémio Canção de Luanda”edição 2017”, realizado pela Rádio Lac, no passado mês de Setembro.

Da parte angolana estarão ainda os músicos: Totó, Irina Vasconcelos, Jack Nkanga, Selda, os Djs Paulo e Ricardo Alves. O Brasil estará representado neste Festival pelo músico Emicida, rapper e produtor musical. É considerado uma das maiores revelações do hip hop do Brasil nos últimos anos.De Portugal , a cantora Joana Machado e a Dupla Mano a Mano, Mortem da Dinamarca e os Kamutupo.

O Festival “Jazz No Kubico/Fusion”, Prevê receber nos dois dias de evento, cerca de 800 à 1000 pessoas no Clube Naval, a Ilha de Luanda.

O Clube Naval localizado na Ilha de Luanda, está preparado para albergar cerca de 1000 espectadores no seu interior, além de Stand montadas para venda de materiais dos artistas em cartaz e de produtos dos parceiros do Festival.