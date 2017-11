Agostinho Neto e Nelson Mandela ganham homenagem em exposição

A homenagem destas duas das figuras mais emblemáticas dos dois países, pela forma como se bateram pelas independências de ambos, consta em dois dos sete quadros patentes na exposição, elaborados com técnica mista.

O artista celebrar, com a mostra, o seu 70º aniversário, por isso decidiu homenagear, através das artes plásticas, ilustres figuras para reconhecer e contribuir para eternizar os feitos de alguns de muitos africanos que lutaram por causas nobres, como forma de ficarem eternizados.

Paulo Kapela quer, com a exposição, transmitir valores como a necessidade de valorizar a cultura, as tradições africanas, o amor, a paz, o respeito ao próximo, a liberdade, a união entre as pessoas, em particular entre os profissionais da mesma área de actuação.