Angola lança novo operador na rede móvel e de televisão por subscrição

Na conferência de imprensa desta segunda-feira José Carvalho da Rocha indicou que a empresa vai servir como operadora global de telecomunicações e tecnologias de informação, oferecendo serviços de rede móvel, fixa, dados, televisão por assinatura e outros, associados à tecnologia.

O Ministério das Telecomunicações e Tecnologias informou também que está a desenvolver um programa a fim de dar um único operador público do país, a Angola Telecom, para abertura do capital da empresa, com a privatização de 45 por cento.

Com as constantes alterações que vão ocorrer no mercado angolano das telecomunicações, o sector das TIC espera continuar a prestar serviços à população, independentemente da região onde se encontra, com mais qualidade e a um preço mais acessível.

O mercado das telecomunicações actualmente conta com três operadores a Movicel e a Unitel nas telecomunicações móveis e a Angola Telecom na rede fixa.