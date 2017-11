Venda de diamantes extraídos proporciona receita de 7,3 milhões de dólares no país

A venda que alcançou um preço médio de 1770 dólares, fez com que a receita deste ano com a tenha ascendido a 31,6 milhões de dólares, com o preço médio por quilate de 1668 dólares.

A próxima venda anunciado pela Lucapa Diamond terá lugar em Dezembro ou no início de 2018, incluirá um diamante com 129 quilates e um outro com 78 quilates.

A empresa australiana funciona como operador da Sociedade Mineira do Lulo, com 40%, onde tem como parceiros a empresa estatal Endiama.