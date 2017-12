Palácio De Ferro acolhe Festival de Xadrez

Além dos 100 jogadores, 5mestres marcarão presença para orientarem os iniciantes, como Figueiredo Júnior, 13 anos, mestre FIDE, Esperança Caxita, 18 anos, tricampeã africana, David Silva, 18 anos, bicampeão africano de júnior, Maria de Lurdes, 20 anos, mestre internacional, e Sílvio Famorosa, 23 anos, candidato à mestre.

Segundo o responsável da Escola Macovi, Marceliano Correia Victor, o torneiro vai acontecer em três momentos. “A primeira disputa será entre os alunos, seguir-se-á a simultânea que decorrerá entre 80 ou 100 jogadores contra os quatros mestres e, finalmente, partidas rápidas, que consiste em mestres fazerem uma demonstração para aprimorar os dotes dos formandos”, explica.

Marceliano Correia Victor entende que a força do xadrez encontra-se nas escolas, recordando que é uma modalidade que tem como base a “matemática, linguagem da ciência e do pensamento lógico”.

Refira-se que o projecto de disseminação do xadrez pretende chegar a todas as escolas de Luanda, depois do lançamento na escola 612-C, junto ao ‘Hospital dos Queimados’, que começou o ano passado. A segunda a beneficiar foi a escola 1196 do bairro Neves Bendinha, em que 40alunos vão ter contacto, pela primeira vez, com um tabuleiro e as peças de xadrez.