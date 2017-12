Investidores “de olho” no satélite angolano

Na abertura do fórum “Telecomunicações novas fronteiras para os negócios em Angola”, que encerra hoje, Arlete Lins anunciou que haverá inscrições para investir no sector. A presidente da AEBRAN considerou que o Angosat-1 reforça os passos dados por Angola nas novas tecnologias, com projectos “interessantes” que estão a chamar a atenção da comunidade internacional de negócios, como é o caso da ligação do submarino de fibra óptica.

O fórum abordou os temas a tecnologia e a informação, tecnologia na mobilidade urbana e agricultura digital.

O arquitecto Lourenço Valladares, orador do tema sobre a “Tecnologia na mobilidade urbana”, considerou o telemóvel como um meio de aquisição de conhecimentos que geram soluções.

O secretário de Estado das Tecnologias de Informação e Comunicação, Mário Oliveira, afirmou que os projectos institucionais de telecomunicações traduzem a visão do Governo angolano de diversificar a economia.