Top Brands lança vinho tinto Pêra-Manca 2013

O evento de apresentação acontecerá no Restaurante Pimms, Bairro Alvalade, as 19h00 , e contará com a presença de ilustres convidados, apreciadores de vinho, parceiros e comunicação social.

Com mais de 20 anos de história, o PÊRA-MANCA é a mais recente aposta da TBA Distribuição, que se mantém focado em representar em Angola marcas internacionais de elevado prestígio e qualidade.

Além da cobertura, muito gostaríamos de contar com a presença do vosso órgão de comunicação para vir provar e apreciar esta nova proposta para o mercado.