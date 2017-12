Heineken arranca construção da primeira fábrica em Moçambique

Dinheiro Vivo

O grupo cervejeiro holandês Heineken vai lançar hoje a primeira pedra da sua fábrica em Moçambique, anunciou a marca.

A unidade industrial está orçada em 100 milhões de dólares e poderá criar 200 empregos, segundo valores adiantados em agosto pelas autoridades moçambicanas.

O investimento está previsto para Bobole, Marracuene, nas imediações da capital moçambicana, Maputo. A marca internacional de cervejas e a Autoridade Tributária negociaram nos últimos meses um pacote fiscal, ainda por divulgar, com vista ao arranque do empreendimento que vai incluir formação de trabalhadores moçambicanos.

O grupo Heineken é o dono da Central de Cervejas de Portugal.

A nova fábrica foi também tema de conversas entre a comitiva do presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e as autoridades holandesas durante uma visita aos Países Baixos em maio.

Este não é o único grande investimento daquele Estado europeu no país. Na ocasião, durante a visita à Holanda, a comitiva visitou também a sede da petrolífera Shell, vencedora do concurso para transformação do gás natural que vier a ser extraído da bacia do Rovuma, no norte de Moçambique previsivelmente a partir de 2023.