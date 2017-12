Top Brands Angola apresenta o prestigiado vinho tinto Pêra-Manca

Com uma história de 27 anos, durante os quais foram produzidas 14 colheitas, o Pêra-Manca é a mais recente proposta distribuição que mantém a sua missão de representar em Angola marcas internacionais de reconhecido prestígio e qualidade.

O principal objectivo da TBA distribuição é proporcionar aos consumidores o prazer de terem disponível, de uma forma regular, uma das marcas mais importantes de vinhos produzidos em Portugal.

Feito com Trincadeira e Aragonês de vinhas com 35 anos, o Pêra – Manca 2013 é um vinho que tem tanto de simplicidade, como de sofisticação tecnológica. A colheita de 2013 revela uma panóplia de frutos pretos à mistura com notas balsâmicas. Com boa estrutura, mas sempre suave, as notas doces dão lugar a uma ligeira sensação vegetal. O Pêra-Manca é sem dúvida um vinho com o qual as ocasiões especiais devem ser brindadas.