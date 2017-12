Depois da abertura do concurso internacional para a atribuição da quarta licença global, a rede móvel Vodafone manifestou o interesse em operar no mercado angolano.

Segundo informações obtidas no seminário, há muito que a multinacional tem manifestado o interesse ás autoridades angolanas. Com este novo desafio a marca deverá ser a quarta operadora de telemóveis com o aval para operar no país.