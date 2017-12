João Lourenço quer melhoria no ambiente de negócios

Pela primeira vez enquanto Presidente da República, proferiu o discurso durante a sessão de abertura da primeira sessão legislativa da IV Legislatura da Assembleia Nacional.

“Apostar nos jovens é apostar no nosso futuro, no progresso de Angola e na sua inserção no mundo global, cada vez mais competitivo.”

Foram estas as palavras proferidas pelo Presidente angolano, João Lourenço, naquele que foi o seu primeiro discurso sobre o Estado da Nação nas vestes de dirigente máximo do País.

Diante da Assembleia Nacional, o Presidente fez uma incursão nas questões pertinentes afectas ao País, desde a desburocratização das iniciativas do Estado à oportunidade da juventude no mercado do trabalho. No seu discurso, apontou ainda para a urgência na concessão de crédito às pequenas e médias empresas. “Apostar também no apoio a programas direccionados de microcrédito e programas de crédito dirigidos a pequenas e médias empresas, bem como o crédito jovem, é outra das acções que urge promover desde já.”

Por outro lado, João Lourenço acredita que o País necessita de “melhorar o ambiente de negócios, por forma a favorecer o investimento privado nacional e estrangeiro e garantir que o crédito seja acessível e beneficie as diferentes franjas da sociedade, contribuindo deste modo para o aumento do investimento e, consequentemente, também para o aumento da base produtiva”.

Apresentou também os outros planos para o País durante os cinco anos da sua presidência. “Iremos procurar fixar a taxa de inflação em limites aceitáveis e controláveis. Isso vai obrigar–nos a impor regras rígidas de política cambial e de política fiscal. Vamos apostar no reforço dos sistemas de controlo de actos ilícitos que possam descredibilizar o sector financeiro e bancário, tanto internamente como no exterior.”

O Presidente prometeu trabalhar com o banco central com o propósito de consolidar o processo de adequação do sistema financeiro e bancário nacional às regras de compliance.

Cultura de poupança

O Executivo exortou os bancos que operam no País a adoptarem mecanismos que permitam contrariar a “inexistência de uma cultura de poupança” em Angola, insuficiente para as necessidades de crédito. A posição foi assumida em Luanda pela secretária de Estado para o Orçamento e Investimento Público, Aia Gomes da Silva, na abertura da conferência de apresentação da 12.ª edição da publicação Banca em Análise, promovida pela consultora internacional Deloitte.“Tem-se verificado que a poupança interna não é suficientemente elástica para acolher as diferentes necessidades internas, incluindo do Estado”, apontou a governante, acrescentando que o assunto já tem sido abordado com as instituições financeiras angolanas.“Os bancos são os primeiros interessados em fomentar essa cultura de poupança desde tenra idade”, exortou Aia Gomes da Silva, falando directamente para os vários presidentes de bancos presentes no evento da Deloitte.

Segundo o levantamento anual da consultora, o crédito líquido a clientes em Angola aumentou 12% entre 2015 e 2016, chegando, no conjunto dos bancos analisados, a 3,062 biliões de kwanzas (15,6 mil milhões de euros).

O peso dos depósitos em moeda nacional manteve a sua tendência de crescimento em 2016, em detrimento da moeda estrangeira, passando a representar 67% dos depósitos totais, que somaram 7,043 biliões de kwanzas.