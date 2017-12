Rafaela Santos vence o campeonato Zonal Júnior nas Ilhas Maurícias

A atleta do Clube Náutico da Ilha de Luanda (CNIL), Rafaela Santo de 13 anos de idade que representa Angola no 1º Campeonato Zonal Junior nas Ilhas Maurícias durante os dias 2 e 3 de Dezembro de 2017, conseguiu a medalha de bronze na prova de 3km no mar com o tempo de 51 minutos.