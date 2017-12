Zaire ganha fábrica de adubos financiado pelo grupo dinamarquês

Com uma capacidade para produzir dois milhões de toneladas por ano, o novo projecto da Dinamarca vai ser construído no Soyo, anunciou o presidente do grupo Haldor Topsoe.

A sua construção levará aproximadamente três anos e pretende criar mil postos de trabalhos directos e quarenta indirectos.

Haldor Topsoe foi construído em 1940, tem 2700 trabalhadores em todo o mundo, 2100 dos quais na Dinamarca, tendo-se especializado na produção de adubos, indústrias química e petroquímica e no sector da energia refinarias e centrais térmicas.