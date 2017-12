5 Perguntas a… Filipa Abreu

Por Cláudia Simões

Até que ponto considera o sector da saúde nacional atractivo para investimento?

Quando a TBA Saúde iniciou a sua actividade, encontrou um mercado com escassez de produto, com preços tendencialmente elevados e onde a própria indústria farmacêutica desinvestia no País. Assistimos à retirada de alguns delegados de informação médica que as marcas tinham em território nacional, assim como ao encerramento dos seus escritórios de representação. Num sector crítico para qualquer país e numa fase como a que vivemos, o sector da saúde assume para o grupo uma missão com a qual estamos extremamente comprometidos, de forma a contribuir activamente para que a população tenha acesso a medicamentos de qualidade, a preços acessíveis e na quantidade necessária para satisfazer a totalidade das suas necessidades.

Que balanço faz da actividade da TBA Saúde desde o início do ano até ao momento?

O balanço é muito positivo, quer da Ki-Farmácias, detentora da vasta rede Farmácias de Angola, que se dedica à venda de medicamentos a retalho, bem como da Ki-Logística, vocacionada para a importação e distribuição de medicamentos. Ambas as marcas estão muito bem posicionadas na liderança das respectivas áreas.

Quanto representa o sector da saúde no volume de receitas da TBA Angola?

A TBA Saúde representa hoje cerca de 30% do volume total do Grupo TBA, que é constituído por várias empresas que apostam fortemente na representação de marcas internacionais em diversos sectores de consumo. No entanto, estamos certos de que esse volume da TBA Saúde irá crescer mais rapidamente do que as restantes áreas do grupo, dado estar num sector prioritário para o País.

Fale-me do produto Physiolac, lançado recentemente pela TBA Saúde/Ki-Logística no mercado angolano.

A Physiolac é uma marca de nutrição infantil francesa para crianças dos 0 aos 3 anos. Trata-se de leites em pó de alta qualidade e prestígio, que respondem às necessidades de alimentação das crianças em todas fases de crescimento, sendo uma alternativa segura e eficaz para os bebés que não têm a possibilidade de ser alimentados através de aleitamento materno. É um produto com grande prestígio internacional, motivo pelo qual escolhemos representar a marca. O nosso critério é colocar à disposição da população produtos que marquem a diferença, quer pela qualidade, quer pelo preço.

A aceitação desta marca pela comunidade médica está a ser uma magnífica surpresa, não só porque reconhece a qualidade do produto, mas também porque sente a carência de alternativas que o mercado tem em termos de oferta de produtos para esta necessidade tão premente que é o leite em pó de qualidade para a substituição/transição do aleitamento materno.

Adicionalmente, é uma marca que tem apresentações de leites especiais, que dão resposta a situações transitórias, como a diarreia no bebé ou bebés que sofrem de alergias.

Quais são os projectos em carteira para 2018?

Apesar do plano de expansão para abertura de novas farmácias ser uma realidade para a TBA Saúde, o compromisso com a disponibilização de produtos adequados à população assume também uma importância extrema, o que faz com que estejamos em condições de apresentar novas propostas de produtos, como, por exemplo, na área da dermocosmética, com a representação da marca MULTICLEAR, uma marca de cremes dirigida e específica para as particularidades da pele negra.

Por outro lado, estaremos sempre alinhados com a procura, tendo flexibilidade para dar resposta a novas necessidades que entretanto surjam no nosso mercado. com o correcto e completo abastecimento em produtos de saúde do País continuará a ser a nossa prioridade. Contribuiremos fortemente para que o acesso ao medicamento possa acontecer através de preços justos e com produtos de qualidade comprovada e reconhecida.

Daremos continuidade ao processo de consolidação de representação de marcas no sector da saúde, proporcionando à indústria farmacêutica internacional um canal de distribuição que cumpre com todas as regras e boas práticas de distribuição de medicamentos.