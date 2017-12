DSTV lança cartão de recarga no primeiro trimestre de 2018

As realizações de 2017 provam o interesse e a crescente motivação para levar o melhor entretenimento aos ecrãs das famílias angolanas e, para 2018, a plataforma tem em carteira o lançamento oficial do novo serviço de recarga.

“Entre as novidades que traremos para os nossos clientes em 2018, consta o novo serviço de recargas da DSTV. Estamos ainda a fazer o projecto piloto, onde escolhemos determinados pontos sob forma de identificarmos alguns problemas ou falhas e corrigirmos a tempo e temos a previsão de apresentar o projecto em todo o país no primeiro trimestre do próximo ano, isto em Fevereiro ou Março, e as recargas serão comercializadas em todos os nossos pontos de atendimento”, explicou Eduardo Continentino, Director-geral da DTSV Angola.