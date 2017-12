INE apresenta empresas registadas sem actividade

O documento recentemente divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) relatou que 69,7% das 152 359 das empresas registadas em Angola no final de 2016 aguardavam o início da actividade de acordo com o anuário de Estatísticas das Empresas.

O país contava no final de 2015 com 41 507 empresas em actividade, de um universo de 139 980 empresas, representando as empresas sem actividade 70,3% do total.

O Instituto Nacional de Estatística revelou ainda que a província de Benguela continua a ser a segunda com maior actividade empresarial do país, com um total de 3657 empresas activas, enquanto o Cuanza Norte, com apenas 416 empresas, surge em último lugar da tabela.