EGTI anuncia lotes de terreno para comercialização

“Luanda tem muitos lotes de terreno em diversas zonas disponíveis para a comercialização e construção de nacionais e estrangeiros, desde que tenham possibilidades para arcar com as obras”, disse Rodrigo dos Santos.

Os terrenos estão localizados nas zonas do perímetro das encostas da Boavista, arredores do Sambizanga, Pólo de Desenvolvimento do Futungo, Centralidade do Sequele e Pólo de Desenvolvimento do Mussulo.

A Cidade do Kilamba, Camama, Centralidade do Zango Zero, Centralidade do Zango Cinco, Centralidade do Quilómetro 44, Zona Económica Especial, Universidade Agostinho Neto, Novo Aeroporto Internacional de Luanda, Estádio 11 de Novembro e Porto de Luanda também foram mencionadas como as áreas de terreno para comercialização.

Aos interessados Rodrigo dos Santos disse que devem contactar os escritórios da empresa em Luanda e acrescentou que os preços variam em função da localização, dimensão do espaço e do projecto a ser aí executado