EIU prevê défice no orçamento de Angola no período de 2017/20122

Comparado ao mês de Novembro o documento apresenta ligeiras alterações que abrange igualmente o período de 2017 a 2022, onde prevê que o crescimento económico oscile na casa dos 2,0% sendo a excepção a previsão para 2022 com uma taxa de 3,0%.

A taxa de inflação deverá reduzir-se para fazer face ao pico registado em 2016, prevendo os analistas que se equilibre este ano 29,9%, para começar a reduzir-se a partir de 2018 e atingir um valor de 9,1% em 2022.

O relatório apresentado pela EIU afirma ainda que a moeda continuará a desvalorizar-se, fazendo com que a taxa de câmbio do kwanza face ao dólar passe do valor oficial actual de 166,5 kwanzas para 211,5 kwanzas no final do período analisado.

O EIU revelou ainda que o mercado paralelo manter-se-á elevado devido a falta de divisas no país.