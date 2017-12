Angola anuncia aposta na produção interna de petróleo

No encontro concluído na quarta-feira, a deputada Albertina Ngolo falou da situação económica do país e da dependência petróleo gerir a crise que se vive no país.

A deputada que ainda se encontra em Addis Abeba, revelou que o deputado Vicente Pinto de Andrade apresentou o caso da gestão da Sonangol, que actualmente vive uma reforma profunda de reaver a sua vertente de actuação produtiva de petróleo.

“Os participantes estudaram as realidades económicas em estágios de desenvolvimento, trocaram experiências e traçaram estratégias para ajudar os países africanos a transformarem as suas economias e desenvolvê-las de forma sustentável. Por isso, concluíram que a descentralização não deve ser apenas política, mas também administrativa e económica”, acrescentou a deputada!

Albertina Ngola disse ainda que o encontro recomendou abertura para as organizações da sociedade civil que actuam nas comunidades. Os participantes defenderam que a canalização de recursos para tais organizações e a facilitação da sua actuação deve ser tarefa dos governos africanos.