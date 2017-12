Pelcor apresenta nova geração de calçado em cortiça

A colecção surpreende com o look natural e clássico da cortiça, conjugado com elementos diferenciadores, que a elevam a um outro nível: detalhes de cores vivais e contrastantes, texturas inusitadas, detalhes dourados e interiores acolchoados.

Os modelos são extremamente leves e ergonómicos, construídos para assegurar o máximo conforto no andar e postura, proporcionando uma verdadeira experiência Pelcor. Com um design depurado e confecção de alta qualidade, todo o calçado da marca inclui uma cunha na parte traseira da palmilha e uma almofada na lateral interior, que garantem conforto no andar e promovem uma melhor postura.

A cortiça utilizada nos vários modelos foi seleccionada ao detalhe para tornar os modelos flexíveis e muito resistentes. Para além das componentes impermeáveis da cortiça, o calçado leva ainda um tratamento de impermeabilização, garantindo a conservação dos sapatos até nos dias de chuva.

Disponíveis do tamanho 35 ao 46, a linha de calçado da Pelcor promete ser a companheira perfeita para as suas aventuras e desafios diários. Difícil será escolher os seus preferidos!