Restaurante Kook entre os do mundo

O restaurante angolano foi assim, de forma inédita, apontado como um dos melhores do mundo num ranking de 1000 restaurantes, posto ao lado de países do Japão aos Estados Unidos, num total de 165 países avaliados.

“É uma honra para nós que o KooK, um restaurante angolano, conste de uma lista tão prestigiante. Este prémio significa, para nós, o impensável que se tornou em realidade e reconhecimento. Sempre trabalhamos com exigência máxima, nunca pensando em prémios. Mas a verdade é que se tornou uma realidade e isso só significa que o trabalho realizado até agora compensou tal que foi reconhecido no mundo”, afirmou Pedro Rezende Pereira, o Chef do KooK. “Estamos todos de parabéns e com certeza vai fazer com que sejamos ainda mais exigentes connosco próprios”, acrescentou.

Fundado em 2015 pelo Embaixador francês Philippe Faure, a “La Liste” foi criada em 2015 com o apoio do Ministério das Relações Exteriores de França e com o Conselho de Paris e, desde então, apresenta anualmente os resultados do que são considerados os melhores restaurantes pela crítica gastronómica. Com um algoritmo especial que processa milhares de dados, são analisados centenas de guias gastronómicos como o Michelin, críticas de imprensa como o New York Times e ainda sites de críticas (reviews), como o conhecido Trip Advisor ou o Yelp.

O KooK tem sido diversas vezes apontado como tendo o melhor sushi de Angola, e é por esse género gastronómico que é mais conhecido, mas não é só. O restaurante inova pela sua cozinha contemporânea de autor, onde se interpretam sabores e produtos angolanos com outras técnicas de confecção e apresentação.

Toda esta inovação, dedicação e trabalho tornaram o KooK no restaurante mais premiado de Angola, pois todos os anos somam-se troféus como por exemplo o de “Melhor Restaurante” em 2015 e “Melhor Sushi” em 2016, atribuídos nos Prémios Luanda Nightlife, e também “Melhor Atendimento” em 2016 ou “Melhor Prato Principal” em 2017, atribuídos pela iniciativa Angola Restaurant Week.

Além do seu espaço original situado no Belas Business Park, inaugurado em 2013, o sushi do KooK pode também ser encontrado em espaços como o restaurante Mirage no Deana SPA ou no Club S, no Embarcadouro do Mussulo.