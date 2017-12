Será a apple o novo monstro dos cookies?

O alerta disparou nos smartphones das principais associações de anunciantes dos Estados Unidos: a Apple prepara–se para limitar os cookies na próxima actualização do Safari, o motor de busca nos iPhones, iPads e computadores Mac.

Os cookies continuarão a guardar informação sobre a navegação feita pelos utilizadores, mas após 24 horas a Apple limpa o sistema. Garantir a privacidade dos utilizadores é o argumento da Apple para avançar com esta alteração no Safari 11, mas para os anunciantes é uma alteração que pode afectar dramaticamente o seu negócio. Nos EUA, o Safari tem uma quota de 52% dos motores de navegação no móvel, longe dos 39% do Google Chrome, segundo a StatCounter.

O peso do Safari neste mercado motivou uma carta aberta de seis das associações de anunciantes. “Encorajamos a Apple a repensar o plano de impor o seu standard dos cookies,arriscando perturbar o valioso ecossistema de publicidade digital que financia os conteúdos digitais e serviços.” Argumentam que a decisão da Apple prejudica a experiência do utilizador, já que dificulta a entrega dos anúncios mais relevantes. “A tecnologia de monitorização de anúncios tornou–se tão invasiva que permite que as empresas que monitorizam anúncios possam recrear a maioria do histórico de navegação do indivíduo. Esta informação é recolhida sem permissão e usada para fazer a retargeting de anúncios, que é como os anúncios ‘seguem’ as pessoas na Internet”, diz a Apple. A alteração do Safari vai ajudar as pessoas a manterem “a sua navegação privada”, disse a empresa, citada pela AdAge.

“Isto nada tem a ver com a privacidade do utilizador, pois os dados não serão apagados. As marcas deixam de ter acesso a ela ao fim de 24 horas, mas nada diz que não a possam vir a comprar no futuro. Pelo contrário, é isso mesmo que a Apple pretenderá”, comenta Luís Mergulhão, CEO do Omnicom Media Group. “Dentro de pouco tempo teremos a Apple a abrir a sua área de publicidade, potenciando plataformas como a do iTunes, iCloud ou a do Safari.” “A medida pode ser sobretudo complicada para os conteúdos gratuitos, que vivem da publicidade como única fonte de receita, e parece-me que é aqui que está o cerne da questão”, diz Manuel Falcão, director-geral da Nova Expressão.

Qual o impacto em Portugal?

A avançar, em Portugal “terá pouco impacto, atendendo a que, ao contrário de outros mercados, como o americano, o browser da Apple, o Safari, não é maioritário”, acredita Manuel Falcão. Em 2016, a Apple tinha no mercado nacional uma quota de penetração nos smartphones de 11%, nos tablets de 10% e nos computadores de 8%, segundo dados do IDC.

A directiva europeia e Privacy (a lei dos cookies, em fase de revisão, que determina regras sobre as comunicações electrónicas, o direito à confidencialidade e a protecção de dados pessoais) é o foco da atenção da APAN, associação dos anunciantes. “Ainda não se sabe que novas exigências e que consequências terá sobre a utilização de cookies e outros impactos na Internet e nos serviços de comunicações electrónicas”, diz Manuela Botelho, secretária-geral. “Esta é uma preocupação maior para os anunciantes nacionais do que aquilo que a Apple irá fazer relativamente a utilização de cookies.”

Mas o caso Apple-cookies é revelador para o sector. “Esta situação mostra que a publicidade digital é um processo que está ainda na fase de amadurecimento e não está estabilizado. Na publicidade digital tem-se andado muito depressa, só que a estrada que se percorre cresce e ramifica-se ela própria em vários caminhos ainda mais depressa”, opina Manuel Falcão.