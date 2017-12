ICAN recebe Nobel da Paz

Os ativistas da ICAN alertaram neste domingo (10) que a destruição da humanidade pode depender simplesmente de que alguém “perca a paciência”, ao receberem o Nobel da Paz de 2017, antes da entrega dos outros prêmios em Estocolmo. “A história das armas nucleares terá um final e cabe-nos decidir qual será. Será o fim das armas nucleares ou o nosso fim? Uma dessas coisas acontecerá.

“A única ação racional a tomar é deixar de viver de uma forma em que a destruição mútua é apenas um impulso birrento”, afirmou Beatrice Fihn, directora executiva do “ICAN”.

Em Estocolmo, o rei Carl Gustav da Suécia entregou os prémios Nobel 2012 da Literatura, Medicina, Física, Química e Economia a nove laureados, vindos de cinco países.

De acordo com a tradição, a entrega dos prémios decorreu na Casa dos Concertos no dia do aniversário da morte, em 1896, do fundador do prémio, o industrial e filantropo sueco Alfred Nobel.

Os laureados são homenageados com um jantar de gala, seguido de um baile, ambos transmitidos em direto pela televisão e nos quais participam a família real sueca e cerca de 1300 convidados.