Moçambique ganha novo aeroporto financiado pela China

Na passada sexta-feira a China doou cerca de 45,3 milhões de dólares a Moçambique, para ajudar a financiar a construção do aeroporto de Xai-Xai, na província de Gaza, num acordo assinado em Maputo pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e o embaixador da China em Moçambique.

Após a cerimónia. o ministro Oldemiro Balói disse que a construção do novo aeroporto vai colocar Gaza na rede de províncias ligadas por transportes aéreos, permitindo a mobilidade de pessoas e bens, e servir como aeroporto alternativo de plataforma em resposta a situações de emergências.

O segundo acordo assinado pelo ministro e pelo embaixador Su Jian envolve o fornecimento de 100 autocarros para o transporte público de passageiros, no valor de 7,448 milhões de dólares e o terceiro, cujo valor não foi divulgado, respeita ao financiamento do projecto de provisão de serviços de televisão por satélite a 500 povoações em Moçambique.

No final de Outubro do ano em curso foi anunciado que a China ia doar cerca de 15 milhões de dólares a Moçambique para ajudar a financiar a construção do aeroporto de Xai-Xai, que dista pouco mais de 200 quilómetros da capital moçambicana.