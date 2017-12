Orçamento Geral do Estado prevê crescimento económico em 2018

O ministro das Finanças, Archer Mangueira, afirmou em entrevista cedida a Radio Nacional de Angola, que o Orçamento Geral do Estado para 2018 contempla uma previsão de crescimento económico de 4,9%.

No sector petrolífero, em relação há alguns anos, houve um crescimento de 6,1% e o não-petrolífero em 4,4%, devido ao lançamento de projectos e ao facto de terem sido tomadas medidas conducentes à recuperação da produção.

Já no sector não-petrolífero destacou os sub-sectores da energia, com a entrada em funcionamento de duas turbinas aproveitamento Hidroeléctrico de Laúca, bem como o da construção civil, com a continuação do programa de reconstrução de estradas reiniciado em meados do ano.

“Para 2018, o governo pretende pagar as dívidas em atraso, ao abrigo de um programa que dá prioridade a todas as empresas fornecedoras de bens e serviços que as tenham registado no Ministério das Finanças”, adiantou Archer Mangueira!