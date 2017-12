Governo analisa propostas para construção de novas refinarias

O ministro da Comunicação Social João Melo afirmou que o governo recebeu no espaço de dois meses cerca de 20 propostas para a construção de refinarias e investimentos na indústria petroquímica”.

João Melo, depois de ter partilhado na sua conta na rede social Twitter a “boa nova” dos novos investimentos do grupo francês Total no país, adiantou haver sinais promissores para a indústria petroquímica, uma vez que o número de estrangeiros interessados em fazer outros investimentos aumentou.

No final de Novembro, o presidente do Conselho de Administração da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), Carlos Saturnino, anunciou em Pretória que a empresa pretende seleccionar até Março do próximo ano um parceiro internacional para construir uma nova refinaria e reduzir as importações de produtos refinados.

Inaugurada em Maio de 1958, A Sonangol tem uma capacidade nominal instalada de 65 mil barris por dia e que produz apenas 20% dos combustíveis consumidos por Angola.