Laboratório confirma uso de fezes humanas como adubo

A denúncia surgiu nas redes sociais depois dos moradores da zona, que incomodados com o cheiro nauseabundo, alertaram as autoridades sanitárias.

Segundo a Televisão Pública de Angola (TPA) que foi até ao local com técnicos do Laboratório Central Agro-alimentar de Angola, as denúncias se confirmaram após recolherem amostras para serem examinadas.

A responsável da área de qualidade do respectivo Laboratório, Dorceliana da Conceição, disse que o consumo dos produtos ali produzidos, pode provocar doenças como a cólera e outras disfunções de fórum gástrico.