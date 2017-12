BNI apoia produção agrícola do país

O Despacho Presidencial publicado em Diário da República de 7 de Dezembro, justifica a necessidade de se implementar projectos integrados no Programa de Investimento Público, que visa a dinamização do desenvolvimento económico e social do país, por meio do relançamento da agricultura.

O diploma, rubricado pelo Presidente da República, já está em vigor e autoriza o ministro das Finanças a celebrar o acordo de financiamento e proceder à assinatura de toda a documentação relacionada com o mesmo.

De acordo com projecções do Ministério da Agricultura e Florestas, na campanha espera-se produzir dois milhões e 500 mil toneladas de cereais em todo o país.

De recordar, que a campanha agrícola 2017-2018 foi aberta em Outubro deste ano, pelo Presidente da República, no município de Cachiungo, província do Huambo.