Bilhete de transporte terá o preço único de 120 kwanzas

Cruz Lima enquanto falava no encontro com as operadoras de transportes públicos, no qual abordaram o novo tarifário dos transportes públicos acrescentou ainda, que o novo modelo do bilhete entra em vigor a partir do próximo ano.

O novo modelo de bilhete, entra em vigor a partir do próximo ano, em Luanda, anunciou o director do Instituto de Preço e Concorrência (IPREC), Cruz Lima.

No encontro com as operadoras de transportes públicos, no qual abordaram o novo tarifário dos transportes públicos, o director do Instituto esclareceu que o bilhete terá validade o dia todo e permitirá ao passageiro apanhar o autocarro, comboio e o catamarã.

“O passageiro que comprar a bordo do autocarro vai sentir que o passe subiu, mas aquele que comprar o passe mensal ou anual, este vai sentir que o preço baixou, porque ele vai fazer várias viagens com este mesmo título, vai conseguir frequentar várias zonas, conseguir viajar aos sábados e domingos”, esclareceu!