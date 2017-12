Disney compra produtora dos Simpsons e do Avatar por 44,5 mil milhões

É um dos negócios do ano: a Disney vai comprar os estúdios de cinema e de produção da 21st Century Fox. A operação está avaliada em 52,4 mil milhões de dólares (44,5 mil milhões de euros) e vai juntar, na mesma empresa, o rato Mickey, os Simpsons e o Avatar, segundo um comunicado divulgado esta quinta-feira.

O negócio não inclui os canais de televisão, como a Fox News, que serão separados da 21st Century Fox antes de ser comprada pela Disney. “A compra desta coleção de luxo de negócios da 21st Century Fox reflete o aumento do número de consumidores que procuram uma rica diversidade de experiências de entretenimento que sejam mais convincentes, acessíveis e convenientes do que nunca”, refere Robert Iger.

O chairman e presidente executivo da Disney vai manter-se na empresa até 2021 na sequência deste negócio Para Rupert Murdoch, o ainda líder da 21st Century Fox, mostra-se “extremamente orgulhoso de ter construído” a empresa e acredita que este negócio com a Disney “vai desbloqueDisney compra produtora dos Simpsons e do Avatar por 44,5 mil milhõesar ainda mais valor para os accionistas, assim como a Disney vai continuar a ditar o ritmo numa indústria dinâmica e entusiasmante”.

As duas empresas esperam que a operação fique concluída até 30 de junho de 2018. Além da autorização dos reguladores, há ainda outras duas condições que têm de ser cumpridas: a separação da Fox Broad casting da 21st Century Fox; a aquisição dos restantes 61% da televisão Sky que ainda não são detidos pela 21st Century Fox e que vão, depois, passar para a Disney.

O negócio deverá “gerar uma poupança de custos de dois mil milhões de dólares” para as duas empresas, através da “combinação de negócios”. O que passa para a Disney Além dos Simpsons, This Is Us, The Americans e Uma Família Muito Moderna são quatro séries que passarão a ter chancela da Disney. A estação Sky e a plataforma Hulu também vão mudar de dono. A Disney lembra também que X-Men, o Quarteto Fantástico e Deadpool vão juntar-se à família da Marvel para “criar mundos mais complexos e riscos” e “histórias que o público já mostrou que adoro”.

O que fica na Fox A Fox Broadcasting será separada da 21st Century Fox e dará origem a uma nova empresa cotada. Em causa estão os canais Fox Nex, Fox Business e Fox Sports. Nas mãos de Rupert Murdoch também vão continuar o jornal The Sun, Times, The Wall Street Journal e TalkSport, que pertencem ao grupo News Corp.