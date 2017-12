Ministério da Cultura premeia literatura em Línguas Nacionais

A ministra, disse ainda que nos próximos dias irão tratar a programação do sector da Cultura em 2018, de maneira que tenha um calendário cultural repleto de realizações em todo território.

Para alguns estudantes de Ciência de Educação do Instituto Superior da Educação, a intenção da ministra em criar tal prémio é digna de aplausos.

“Num momento em que as línguas locais de Angola perdem expressão, a vontade política da ministra da Cultura traduz-se em impulso para valorização e difusão das línguas que, outrora, eram consideradas nacionais, tendo em conta a sua abrangência às comunidades angolanas, organizadas em pequenas tribos, também consideradas Nações. Porém, os conflitos que tiveram lugar aqui, quer durante a colonização, quer entre povos irmãos, causaram divisão entre essas tribos e as suas línguas. Com isso, o português, língua implantada durante o regime colonial, ganhou expressão por ter sido imposta na medida em que as línguas nacionais eram proibidas”, citaram!