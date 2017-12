Feira do Dondo regista fraca adesão

Falta de marketing, condições climáticas e publicidade foram as causas do insucesso na feira realizada recentemente no Dondo.

Na sua oitava edição, que realizou-se de 15 a 17 de Dezembro o objectivo foi de proporcionar negócios em diversas áreas do turismo, artesanato, pintura e livros. A actividade teve a colaboração de expositores vindos de Malanje, Cuanza-Norte, Cabinda, Bengo, Uige e Lunda-Norte.

Alguns expositores falaram da fraca aderência, de um fraco volume de negócios criando desanimo aos investidores que esperavam lucrar. “Nas edições anteriores, a feira era realizada entre os meses de Agosto e Setembro. Ao passar para Dezembro, acredito que muitos angolanos estiveram desinformados em relação ao evento, daí a fraca adesão e poucos negócios”, disse um dos expositores!

O responsável da Estação de Desenvolvimento Agrária (EDA) de Cambambe, Manuel Mateus, sublinhou que a Feira do Dondo tem gerado oportunidades de negócios para os camponeses locais, que aproveitam o evento para a venda dos seus produtos sem se ausentarem do município.

Por falta de informação, este ano dos 50 previstos apenas 18 agricultores participaram, uns por falta de conhecimento, outros por estarem sem condições de transporte para carregar os mantimentos até ao recinto de vendas.