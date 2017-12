Arrozal anuncia exportação de arroz

Cerca de 12 mil toneladas de arroz é o número de produção que o fazendeiro José Carriço pretende produzir até o fim do ano corrente.

Apesar da fazenda dispor uma capacidade de secagem de 90 toneladas e quatro mil para o armazenamento, o empresário disse que o produto é transportado pelos caminhos-de-ferro de Benguela para as proximidades do Leste e Sul do país.

“Os populares têm como preferência o arroz produzido em Camacupa (Bié), porém temos recebido alguns pedidos da europa. “ Portugal por exemplo, é um dos países que tem pedido com frequência o envio do nosso produto” Sublinhou!

Por imposição da guerra, muitos jovens trabalhadores da fazenda têm níveis baixos de escolaridade, situação que levou a gerência da Arrozal a dar formação profissional em matérias como o manuseio de tractores e máquinas de descasque.

A responsabilidade social, explicou José Carriço, tomou elevadas dimensões na fazenda, que este ano distribuiu dez toneladas de sementes de arroz para massificar a produção no município de Camacupa e gerar rendimentos adicionais entre os trabalhadores.