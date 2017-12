Embaixador Miguel da Costa apresenta livro na França

O embaixador Miguel da Costa reuniu no seu livro uma análise científica dos aspectos importantes das relações entre os dois países, sem ferir os segredos entre os dois Estados.

Miguel da costa, transcreveu a sua experiência obtida ao longo dos 8 anos de exercícios como representante de Angola em França.

A versão portuguesa do livro do diplomata angolano sai ao público, de acordo com fonte da Embaixada de Angola em França, em finais de Janeiro próximo.