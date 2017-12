França processa Amazon por abuso de posição dominante

A nova denúncia dá segmento à uma investigação que está a ser conduzida há dois anos pelo DGCCRF, órgão fiscalizador de fraudes contra o consumidor, na qual o Ministério de Economia busca uma multa de 10 milhões de euros contra a gigante do e-commerce.

De acordo com o Jornal francês, a Amazon pode abusar de sua influência no mercado, entre outras coisas, para realizar mudanças unilaterais nos termos de contrato ou até mesmo suspender contratos que possui com mais de 10 mil companhias francesas, que necessitam da plataforma de sua para vender seus produtos.

Apesar de uma autoridade do Ministério de Comércio ter confirmado a queixa contra a Amazon, não foram fornecidos mais detalhes sobre o assunto. A Amazon, por sua vez, informou que não comenta processos judiciais.