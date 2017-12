Njinga Mbande ganha homenagem em monumento

A ministra da cultura Carolina Cerqueira na palestra no Museu de História Natural, disse que a proposta em relação aos apelos feitos pela representante da Família Real do Reino do Ndongo, serão analisadas pelo ministro do território, Adão de Almeida.

Segunda Carolina Cerqueira a estátua deve ser erguida num dos pontos onde a Rainha tinha o seu quartel-general, e vai simbolizar os feitos da soberana do Reino do Ndongo e Matamba.

A intenção, disse a ministra, é realizar seminários e palestras onde se possam recolher o maior número de depoimentos, recorrendo as fontes escritas e orais, no sentido de se construir um monumento que seja consensual

Para a ministra, a homenagem à Rainha é uma das formas para manter viva a memória dos soberanos é divulgar mais os seus feitos sobre a resistência contra a ocupação colonial dos antigos reinos de Angola, onde os documentos postos à sua disposição, devem continuar aumentar os conhecimentos dos estudantes sobre a História do país e poder passar um legado positivo para as novas gerações.

A série “UNESCO mulheres na História de África”, tem como objectivo dar luz a uma selecção de figuras femininas da História de África. Por essa razão, a ministra da Cultura garantiu aos estudantes que o livro que fala sobre a vida de Njinga Mbande, vai ser traduzida para português. Com este projecto, a UNESCO pretende encorajar os estudantes a interessarem-se nos estudos de nível superior no domínio da História de África e nas disciplinas conexas (antropologia, linguística e arqueologia), a fim de contribuir para uma historiografia africana mais justa.