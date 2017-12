Elon Musk partilha número de telemóvel com 16 milhões de seguidores no Twitter

Foi um lapso e esteve online durante apenas alguns minutos, mas foi o suficiente para milhões de utilizadores tomarem nota. O CEO da Tesla, Elon Musk, publicou no Twitter o seu número de telemóvel pessoal.

O incidente aconteceu ao final da tarde desta terça-feira. Segundo a Bloomberg, a intenção do multimilionário era enviar uma mensagem privada a John Carmack, CTO da empresa de realidade virtual Oculus, que pertence ao Facebook, mas acabou por publicá-la no seu feed da rede social de mensagens curtas, onde é seguido por 16,7 milhões de pessoas.

“Tens um segundo para conversar? O meu número é…”, podia ler-se no tweet que esteve online durante alguns minutos.

A CNBC fez uma chamada para o número publicado. O líder da Tesla e da Space X não atendeu o telefone, mas foi possível ouvir uma mensagem de chegada ao voicemail, gravada por David Jaffe, o criador do jogo “God of War”. “De alguma maneira encontraste o teu caminho até mim. Dou-te os meus parabéns e o meu respeito”, podia ouvir-se do outro lado da linha.