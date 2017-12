Grupo Kibabo comemora 5 anos de existência

Para o grupo que recentemente comemorou 5 anos de trabalho, 2017 foi um ano de forte diversificação nas suas actividades. A inauguração da Hidrobem no 1º trimestre foi mais um ganho do ano, um projecto inovador em Agricultura por ser o 1º Polo de Hidroponia de Angola, depois de entrar no 2º trimestre no sector industrial, com abertura de uma Fábrica de Sofás.

No 3º trimestre voltou às raízes e deu boas vindas ao “Kibabo – Galerias de Luanda”, um projecto imobiliário na área do retail com cerca de 2000m2 de ABL, situado na Baixa de Luanda, mesmo ao lado da Sonangol, a “menina dos olhos d’ouro” do grupo, que pela sua dimensão, posicionamento, representa uma grande responsabilidade e nos abre alas para a promoção e gestão imobiliária, aquela que a seguir ao retalho temos por obrigação de “Saber-Fazer” e vamos com certeza fazer mais.

Para fechar o ano em grande, a empresa consolidou os negócios, com a expansão do Projecto de Hidroponia, ampliando as estufas para 7.000m2 de produção, com a colocação de 100% do ABL do “Kibabo-Galerias de Luanda”, abrindo o supermercado e o restaurante “Food-Lovers Market & Café”, e, com o alargamento da rede de perfumarias , garantindo assim 25 lojas em Angola, 14 próprias, 8 franchisadas e 3 contratadas para abrir em Janeiro de 2018.