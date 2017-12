Infra-estruturas turísticas da capital carecem de melhorias

Durante o discurso da 1ª reunião ordinária da Comissão Multissectorial da Hotelaria e Turismo a ministra do Turismo afirmou que há necessidade de se reabilitar as infra-estruturas e dar formação de quadros para a área do turismo, realização de campanhas de marketing e o envolvimento dos grandes players do turismo, das associações e do sector privado, para a atracção de mais turistas nacionais e estrangeiros.

“Estamos focados no compromisso face à expectativa e orientação do Presidente da República e, certos de que com a realização desta reunião, começaremos a dar passos mais firmes e sincronizados na rota de transformar Angola num destino turístico importante na região e no mundo”, garantiu a ministra.

Composta pelos ministérios da Cultura, Ambiente, Juventude e Desportos, Agricultura, Interior, Finanças, Relações Exteriores, Saúde, Telecomunicações e das Tecnologias de Informação, Comércio, Comunicação Social, Transportes e Energia e Águas a Comissão Multissectorial da Hotelaria e Turismo congrega os departamentos ministeriais com actividades relacionados ao sector turístico.