Senegal ganha infra-estruturas financiado pelo Estado Islâmico

O comunicado transmitido nesta semana à PANA, em Dakar, indica que o acordo foi assinado pelo director-geral da ITFC, Hani Salem Sonbol, e pelo director-geral da SENELEC, Mouhamadou Makhtar Cissé.

Sonbol manifestou, após a assinatura do acordo, a satisfação da ITFC por participar no “ambicioso programa energético do Senegal para responder às necessidades de electricidade do país”.

Precisou que a operação vai contribuir para proteger o abastecimento em produtos petrolíferos destinados à produção de electricidade pelas centrais eléctricas do país e, por conseguinte, apoiar o desenvolvimento económico”.

Além disso, este financiamento deverá contribuir para melhorar as condições de vida das populações no Senegal. Para Cissé, trata-se de um passo importante para o sector energético senegalês, porque este financiamento terá um forte impacto no fornecimento da energia necessária para apoiar o crescimento económico do país e instaurar o Plano Senegal Emergente (PSE 2035).

Acrescentou que “o acordo contribuirá contudo para os esforços do Governo para erradicar a penúria de electricidade’. O Senegal beneficiou de mais de 321 milhões de dólares americanos de financiamento da ITFC desde a sua criação em 2008.