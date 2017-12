Ministério cria comissão para venda de diamantes brutos

De acordo com o decreto executivo, o grupo é constituído pelo presidente do Conselho de Administração da Endiama, Manuel Ganga Junior, um representante do Ministério das Finanças, do Banco Nacional de Angola e da Comissão Nacional do Processo Kimberly.

A constituição da referida comissão, é justificada pela necessidade da revitalização da política de comercialização de diamantes brutos, que garante maior clareza no processo de compra e venda de diamantes em Angola.

Todavia, no prazo de 120 dias o grupo de trabalho poderá resultar de outras entidades relevantes ao processo e a apresentar propostas sobre a nova política de comercialização de diamantes brutos.

“No prazo de 10 dias úteis, o grupo de trabalho técnico deverá apresentar o programa de trabalho para a sua aprovação”, disse Diamantino Pedro de Azevedo