China financia ENDE num projecto que atinge 310 mil novos clientes

Na cerimónia de posse dos novos membros dos conselhos de administração das empresas públicas do sector dos transportes, energia e águas, presidida pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes Júnior, a recém-nomeada PCA da ENDE, Ruth de Nascimento Safeca, adiantou, à margem da cerimónia, o projecto mais imediato da empresa de distribuição eléctrica que vai contar com financiamento da China, abrange as províncias de Luanda, Huambo, Benguela, Huila e Cabinda e tem como objectivo garantir o maior acesso da população à luz eléctrica – estima-se que veja a atingir cerca de 310 mil novos clientes.

Por outro lado o novo Presidente do Conselho de Administração Empresa Pública de Águas (EPAL-E.P), Diógenes Orsini Diogo, divulgou a intenção de modernizar a empresa, com a criação de um sistema de telemetria e telegestão da água. Os novos sistemas irão permitir o controle em tempo real do sistema, permitindo o conhecimento das reais condições de escoamento e esclarecer as solicitações e ocorrências diárias.

Na cerimónia, o ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes Júnior, exortou as empresas públicas a primarem pela eficácia e eficiência dos seus serviços, acabando com a ideia errada de que as empresas públicas não precisam ser eficientes. “As empresas púbicas estão no mercado e dentro do mercado competem com outras empresas de todo o tipo, enfrentando por isso um ambiente de concorrência e, se elas não forem eficientes terão de sair do mercado”, afirmou Manuel Nunes Júnior.

As empresas públicas devem, exortou o ministro de Estado do Desenvolvimento Económico, cumprir o seu objectivo social, serem eficientes e capazes de atingir os objectivos com o mínimo de custos.