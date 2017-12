Uíge aumenta produção de arroz para 800 toneladas

Paulo Martins Vieira, que falava á margem da visita à fazenda pelo governador da província Pinda Simão, afirmou que pretende-se aumentar 800 toneladas até final do ano.

Com a capacidade para armazenar 1.300 toneladas de milho, o projecto conta com dois silos, para 10 mil toneladas de arroz. A partir do próximo ano, será implementado o projecto de produção de café, que vai ocupar uma área de 500 hectares.

Na primeira quinzena de Janeiro de 2018 começa o desmatamento da área que vai servir o cultivo de café, numa primeira instância está previsto café robusto, adiantou Paulo Martins Vieira.

“A fazenda vai ter uma área de ensaio para determinar qual é a variedade de café que se vai adequar com os solos do nosso campo”, esclareceu o técnico.A fazenda COFERGEPO, município do Sanza Pombo, fica a aproximadamente 144 quilómetros a nordeste da cidade do Uíge e com 53 trabalhadores.