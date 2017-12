Angola é o sétimo país africano com satélite próprio

De acordo aos estudos, as primeiras ideias sobre satélites surgiram no século XVII com as teorias sobre gravitação de Isaac Newton.

No século seguinte diversos escritores de ficção científica propunham novos conceitos sobre satélites, até que os cientistas perceberam a real possibilidade e utilidade de tais corpos em órbita.

Com base em diversos estudos e testes, foi lançado pelos soviéticos em 1957 o primeiro satélite artificial da história, o Sputnik 1, o que, em tempos de guerra fia, marcou o início da corrida espacial. Desde então foram lançados milhares de satélites de diversos tipos: satélites de comunicações, astronómicos, militarem, meteorológicos, entre outros.

Apesar de os satélites terem as mais variadas funções, geralmente eles possuem partes em comum. Todos precisam de energia, por isso a maioria conta com painéis solares e também antenas para comunicação, através das quais é feita a emissão e recepção de dados.

Grande parte dos satélites operacionais em órbita é destinada a telecomunicações, por meio da transmissão de sinal de TV, rádio, ligações telefónicas e outros serviços. A principal vantagem da utilização dos satélites é a cobertura global que pode oferecer.