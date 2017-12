Empresa francesa investe 4,8 mil milhões de euros para liderar segurança digital

A empresa francesa Thales, especializada em electrónica e defesa, garantiu a aquisição do maior fabricante de “microchips” e cartões SIM do mundo, a holandesa Gemalto, por cerca de 4,8 mil milhões de euros.

Com vários investimentos em Portugal, em áreas como a exploração espacial, o mar, a agricultura e a gestão de florestas, a Thales espera tornar-se com a Gemalto o líder mundial de segurança digital numa altura em que há cada vez mais consumidores dependentes da tecnologia e ameaçados por ataques informáticos.

A Thales ultrapassou a oferta da Atos e a confirmação do negócio pela Gemalto, o que levou as acções da empresa, cujo maior accionista é o Estado francês.

Os títulos da Thales fecharam em Paris a valer 93,4 euros, diferente dos títulos da Gemalto que subiram 5,6 por cento em Amesterdão e fecharam a valer 49,47 euros, ligeiramente abaixo dos 51 euros por acção oferecido pela francesa.

A empresa holandesa Gemalto, tinha em curso um plano social com a supressão prevista de 288 postos de trabalho. A restruturação da empresa vai manter-se, com a Thales a oferecer a prioridade nos dispensados da holandesa em ofertas de trabalho existentes no grupo francês.

Durante os próximos dois anos a Thales prometeu não reduzir pessoal, entretanto as ofertas não foram bem acolhidas pelos sindicatos, que não vêem agora qualquer necessidade de um plano social na empresa holandesa.