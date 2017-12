Cresce o comércio entre a China e os países de Língua Portuguesa

Segundo o relatório, o comércio ascendeu à 29,81% de Janeiro a Outubro para 97,99 mil milhões de dólares. Nos primeiros dez meses do ano a China importou mercadorias no valor de 68, 38 e exportou alguns bens no valor de 29,61 mil milhões de dólares, assumindo um défice comercial de 38,77 mil milhões de dólares.

Angola surge no segundo lugar com um comércio bilateral no valor de 18,80 mil milhões de dólares (+47,06%), com vendas angolanas de 16,92 mil milhões de dólares (+48,83%) e vendas chinesas no valor de 1,87 mil milhões de dólares (+32,82%).

Depois de Angola surge Portugal com trocas comerciais com a China no montante de 4,66 mil milhões de dólares (+0,50%), com a China a ter vendido bens no valor de 2,97 mil milhões de dólares (-11,69%) e a ter comprado produtos cujo valor ascendeu a 1,69 mil milhões de dólares (+32,69%).

Países como Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste e São Tome e Príncipe – registaram de Janeiro a Outubro trocas comerciais com a China no valor de 196 milhões de dólares.