Ilha do mussulo eleita pelos turistas para passar o final de ano

Em declarações a Angop a administração do Mussulo adiantou que a previsão é de acolher até a passagem cerca de seis mil turistas. A administração comunal do Mussulo, disse ainda que a redução acentuada no número de turistas, nesta época, talvez possa estar relacionada com período financeiro não muito bom para a maior parte das famílias.

A ronda feita pela Angop na zona do embarcadouro do Mussulo, foi visível constatar o aumento do número de viaturas pertencentes a cidadãos que se deslocaram a península para a festa de final de ano.

Para facilitar o acesso a comuna, a Empresa Pública de Transportes Colectivos de Luanda (TCUL) aumentou o número de autocarros provenientes de diferentes pontos da cidade para além das viaturas de serviço de táxis.

Por sua vez, a delegação Marítima do Mussulo desenvolve uma campanha de sensibilização aos marinheiros que utilizam a orla marítima da circunscrição para que observem as normas de segurança no mar. De acordo com o seu delegado, Adão Cassungo, a preocupação esta ligada ao uso de coletes salva vida, utilização das luzes de navegação, evitar o excesso de carga e a lotação do número de passageiros.

“ Estamos ainda a distribuir cartilhas com vários conselhos úteis, e as embarcações que não estiverem em condições de navegação são impedidas de o fazer”, advertiu.