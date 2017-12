Pescadores queixam-se da falta de material de trabalho

Em declarações a Angop, o chefe do departamento de Pecuária no huambo, Lemba Manuel, disse que as capturas de peixe atingiram, este ano, no Huambo, 68 toneladas, uma redução de 109,5 toneladas em relação a 2016.

Segundo o responsável, a redução registada deve-se ao facto de os pescadores não conseguirem, ao longo do ano, adquirir novos instrumentos de trabalho para substituir os que estão obsoletos.

“Esperamos por mais capturas este ano, mas só foi possível 31 toneladas de cacusso e dez de bagre, graças a materiais cedido pelo Governo Provincial” disse Lemba Manuel