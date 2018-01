Disponibilizados setecentos e oitenta mil selos para taxa de circulação

A nova taxa de circulação 2017 conta com um aumento de 22,69 por cento em relação a 2016, devido a inflação e necessidade da sua actualização.

Os automobilistas com veículos automóveis e motociclos em circulação em 2017 pagarão uma taxa que varia entre mil e oitocentos e cinquenta kwanzas à quinze mil e trezentos kwanzas, para viaturas pesadas do Tipo 2, com mais de 10 toneladas.

De acordo com a tabela publicada pela Administração Geral Tributária, os motociclos do Tipo 2, de 126 cc a 450 cc pagam agora dois mil e quatrocentos e cinquenta kwanzas (mais 22,5 por cento) e os do Tipo 3, a partir de 451 cc, estão a comprar o selo por três mil e cinquenta kwanzas, mais 22 por cento da venda do selo em 2016.

Já para as viaturas ligeiras até 1.500 cc pagam de taxa quatro mil e trezentos kwanzas, mais 22,86 por cento em comparação a 2016.

Os ligeiros do Tipo2 de 1.502 cc A 1.800 cc irão pagar pelo selo quatro mil e novecentos kwanzas, mais 22,5 por cento em relação ao período anterior.

Os veículos do Tipo 3 ( 1.801 cc e 2.400 cc), ainda de acordo com a mesma tabela, pagam a partir desta data o valor de seis mil 750 kwanzas (mais 22,72 por cento) e os ligeiros do Tipo 4, a partir de 2.401 cc, pagam nove mil e 200 kwanzas, mais 22,66 por cento.

As viaturas pesadas do Tipo 1, até dez toneladas, reembolsam 10 mil e 450 kwanzas, um aumento de 22,94 por cento sobre os 8.500 kwanzas do cobrado em 2016.